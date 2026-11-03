Crece el envío de dinero por Dimo

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Ciudad de México.- Dimo, el servicio desarrollado por el Banco de México (Banxico) para realizar transferencias electrónicas de dinero con poner el número de celular del receptor, reportó 16.4 millones de usuarios, sobre todo jóvenes.

El monto total operado a través de esta funcionalidad ascendió a 3 mil 700 millones de pesos en el último año con un ticket promedio de mil 186 pesos por transacción. El monto promedio diario pasó de 6.4 millones de pesos a 13.7 millones a lo largo del año pasado, según datos recientes del instituto.

Esta plataforma fue creada hace dos años y sirve para pagos y envíos de dinero sin necesidad de conocer la cuenta CABLE, el número de tarjeta o de cuenta.

En 2024, tenía 11 millones de cuentas de usuarios con cuentas en bancos o de alguna otra institución financiera vinculadas a números de telefonía móvil.

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Banxico informó que actualmente hay 25 participantes habilitados para operar en Dimo y 15 más en proceso de incorporación para dar dicho servicio.

De ese total, 19 se encuentran habilitados para el registro y consulta de usuarios, cinco para el registro de personas usuarias y uno para consulta.

En el último año, el volumen de operaciones interinstitución en Dimo mostró un crecimiento sostenido y alcanzó 3.1 millones.

De acuerdo con el informe de Banxico, el dinamismo de este servicio se reflejó en el promedio diario de transferencias que registró una tendencia al alza, al pasar de 5 mil 400 operaciones diarias a 10 mil durante 2025.

En línea con este comportamiento, el volumen mensual operado alcanzó su punto máximo al cierre del año pasado, con más de 311 mil operaciones.