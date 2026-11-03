Automóviles se abaratan y pegan a la industria

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Ciudad de México.- La industria automotriz atraviesa momentos de estrés debido a los menores precios de los vehículos, de acuerdo con empresarios.

Al monitorear agencias en 55 ciudades, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) encontró que los autos se abarataron 0.9 por ciento durante la primera mitad de octubre en comparación con el mismo periodo del año pasado.

Es la quinta quincena consecutiva a la baja y la disminución más significativa de los últimos 23 años, concretamente desde la primera mitad de agosto de 2003.

El presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, explicó que la competencia entre marcas, las condiciones favorables en los créditos, tanto en tasas de interés como en plazos, y la baja inflación en el precio de los vehículos, afecta la rentabilidad de toda la cadena automotriz, pero sobre todo de los distribuidores.

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"Si bien es una noticia favorable para los consumidores mexicanos la concreción de una oportunidad de compra en condiciones favorables en financiamiento como en el precio de adquisición de los vehículos, la industria vive momentos de estrés en cuanto a la rentabilidad por esta prolongada permanencia de descuentismo y facilitaciones, incluso por debajo del margen de rentabilidad, que coloca a toda la cadena: fabricantes de autopartes, de vehículos, y especialmente distribuidores, en un reto significativo para poder mantener el ritmo de competencia", comentó el líder empresarial.

"La utilidad antes de impuestos de la red de distribuidores se ubica entre 1% y 3%, es una condición de bajos márgenes y los retos son significativos en términos de ser más eficientes al ampliar la colocación de productos marginales como el caso de vehículos seminuevos y aprovechar un marco de crecimiento en la colocación de créditos y seguros, para atenuar el impacto de precios y márgenes en la venta de autos nuevos", detalló.

Los registros del Inegi muestran que las agencias vendieron 129 mil vehículos ligeros nuevos en septiembre, 7.9% más que en el mismo mes del año pasado.

Rosales comentó que la industria trata de impulsar la venta de coches en México para compensar la caída en exportaciones hacia Estados Unidos por los aranceles.