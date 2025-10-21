BMV hila 2 sesiones a la baja

Ciudad de México.- El Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cerró la primera jornada de la semana con una ligera pérdida de 0.12 por ciento, pero hilando dos sesiones con caídas, pese al optimismo en sus pares de Estados Unidos.

Al interior, resaltaron los retrocesos de las emisoras: Quálitas, con una caída de 3.03%; Coca-Cola Femsa, -1.78%; Kimberly-Clark, -1.45%; Gentera, -1.38%; Grupo Aeroportuario del Pacífico, -1.13%; y Banorte, -1.06%.

Por su parte, la divisa mexicana en los mercados internacionales concluyó alrededor de 18.39 pesos por dólar, lo que significó una depreciación de 0.11% o 2 centavos respecto a la jornada anterior, de acuerdo con información de Bloomberg.

Por su parte, el dólar al menudeo terminó este lunes en 18.85 pesos a la venta en las ventanillas de las sucursales de Banamex, 0.05% o un centavo por arriba del cierre del viernes pasado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La depreciación del peso mexicano ocurrió a la par de la contracción del peso colombiano, que perdió 1.37% en la sesión debido a las crecientes tensiones entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos, pues el fin de semana Donald Trump calificó al país como productor de drogas y amenazó con anunciar aranceles a las importaciones desde ese país como castigo, comentó Gabriela Siller, directora de análisis económico y financiero de grupo Base.

El mercado de capitales cerró la sesión con ganancias generalizadas a nivel global debido a un optimismo por la temporada de resultados trimestrales. El Dow Jones registró un avance de 1.12%, hilando dos sesiones positivas; el Nasdaq Composite mostró un alza de 1.37%; mientras que el S&P 500 subió 1.07%.

En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la BMV cerró la sesión con una ligera pérdida de 0.12%, hilando dos sesiones de caídas.

En el mercado de materias primas, el oro cerró la sesión cotizando en cuatro mil 356 dólares por onza, con una ganancia de 2.80%. Por su parte, el petróleo WTI cerró la sesión cotizando en 57.52 dólares por barril, con una pérdida de 0.03% debido a la expectativa de que el mercado petrolero muestra un exceso de oferta.