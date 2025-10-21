Ensenada, BC es destino de cruceros

logo pulso
Por El Universal

Octubre 21, 2025 03:00 a.m.
Ensenada, BC.- La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, informó que Ensenada ha recibido 1 millón 9 mil 128 pasajeros en 270 arribos de cruceros durante 2025, con lo que supera la cifra total registrada en 2023.

Con el arribo del Navigator of the Seas, de Royal Caribbean, han anclado 270 cruceros, este año, en comparación con el 2023, con 320 llegadas hasta diciembre, cuando este puerto logró, por primera vez, la visita de más de un millón de pasajeros.

Esto permitió consolidarse como uno de los tres destinos más importantes de México en esta industria: “Baja California se fortalece como un destino turístico de calidad gracias al esfuerzo, hospitalidad y compromiso de su gente, que día a día trabaja para ofrecer experiencias auténticas a nuestros visitantes”, afirmó.

Ávila Olmeda explicó que este logro es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno del estado, a través de la Secretaría de Turismo, la Administración del Sistema Portuario Nacional de Ensenada (ASIPONA) y el ayuntamiento de Ensenada.

“El turismo de cruceros es un motor fundamental para la economía y el desarrollo de Baja California, donde por segunda vez en la actual administración se supera la cifra de un millón de pasajeros anuales, lo que distingue la vocación turística de la entidad”, precisó la gobernadora.

