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Netflix despedirá al 6% de su plantilla

Por AP

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Netflix despedirá al 6% de su plantilla
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      Chicago, Ills.- Netflix despedirá a alrededor del 6% de su plantilla, lo que equivale a casi 1,000 puestos, mientras el gigante del streaming realiza cambios "organizacionales" más amplios.

      Los codirectores ejecutivos Greg Peters y Ted Sarandos anunciaron los recortes en un memorando a los empleados el miércoles. Indicaron que los equipos de producto, tecnología, asuntos legales y recursos humanos de la empresa serían los más afectados.

      "Decisiones como estas nunca son fáciles, y no las tomamos a la ligera", escribieron Peters y Sarandos en memorándum.

      Entre las altas de membresía y los aumentos de precios, las ganancias de Netflix han crecido este año. En su segundo trimestre fiscal, la empresa obtuvo 3,400 millones de dólares y registró ingresos por 12,560 millones de dólares, un 9% y un 13% más, respectivamente, que en el mismo periodo del año pasado.

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      La competencia en el ámbito del streaming se está volviendo más concurrida. Netflix sigue siendo un actor dominante (19% del mercado según los datos más recientes de la guía de streaming JustWatch), pero rivales como Prime Video de Amazon y Disney+ le pisan los talones.

      HBO Max y Paramount+ también están ahora bajo el mismo techo —Skydance— después de que la compra de Warner Bros. Discovery por parte de Paramount se cerrara la semana pasada. 

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