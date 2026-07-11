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Valores

Nu operará como banco en el país

La firma financiera ya recibió la autorización de la CNBV

Por El Universal

Julio 11, 2026 03:00 a.m.
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Nu operará como banco en el país
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      Ciudad de México.- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) autorizó a Nu México el inicio de operaciones como institución de banca múltiple, con lo que la empresa concluye el proceso regulatorio para dejar atrás su figura de Sociedad Financiera Popular (Sofipo) y comenzar a operar como banco en el país.

      Con esta autorización, la firma de origen brasileño podrá ampliar gradualmente su oferta de productos y servicios financieros en nuestro país.

      "La autorización que recibimos y el crecimiento que hemos alcanzado confirman que este modelo funciona y tiene el potencial de transformar la relación de millones de personas con su dinero. México es un mercado clave para Nubank y este es un paso decisivo en nuestra apuesta de largo plazo en el país, con una inversión total proyectada de 4 mil 200 millones de dólares hacia 2030", afirmó el fundador y CEO global de Nubank, David Velez.

      La firma destacó que el cambio permitirá ofrecer mayores límites de depósito, incrementar la protección de los recursos de los clientes mediante el seguro de depósitos del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y desarrollar nuevos productos, entre ellos cuentas de nómina y una oferta más amplia de servicios bancarios.

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      Nu recordó que inició el proceso para obtener una licencia bancaria en octubre de 2023 y que en abril de 2025 recibió la autorización para constituirse como institución de banca múltiple.

      La institución indicó que la autorización representa un paso para fortalecer su operación en México, donde atiende a 15 millones de clientes a través de productos de ahorro, crédito y débito, y que continuará ampliando su oferta conforme avance la integración de nuevos servicios bajo su nueva figura bancaria.

      La firma resaltó que en siete años, logró en México una escala que antes tomaba décadas, y en la actualidad suma 12 mil nuevos clientes por día, tiene presencia en 98% de los municipios del país, ha otorgado a 54% de sus clientes su primera tarjeta de crédito y ha impulsado el ahorro en el 60% de sus usuarios.

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