Nvidia, primera en llegar a 5 bdd

California.- Nvidia se ha convertido en la primera empresa en alcanzar un valor de 5 billones de dólares, solo tres meses después de que el fabricante de chips de Silicon Valley fue el primero en romper la barrera de los 4 billones.

Alcanzar este hito pone más énfasis en la agitación desatada por una fiebre de inteligencia artificial que es vista como el mayor cambio tectónico en tecnología desde que el cofundador de Apple, Steve Jobs, presentó el primer iPhone hace 18 años. Apple aprovechó el éxito del iPhone para convertirse en la primera empresa que cotiza en bolsa en alcanzar un valor de 1 billón, luego 2 billones y, eventualmente, 3 billones de dólares.

Sin embargo, existen preocupaciones sobre una posible burbuja de IA, con funcionarios del Banco de Inglaterra señalando a principios de este mes el creciente riesgo de que los precios de las acciones tecnológicas inflados por el auge de la IA puedan estallar. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional ha sonado una alarma similar.

El voraz apetito por los microprocesadores de Nvidia es la principal razón por la que el precio de las acciones de la empresa ha aumentado tan rápidamente desde principios de 2023. El miércoles, las acciones tocaron los 207,86 dólares antes de la apertura del mercado con 24.300 millones de acciones en circulación, situando su capitalización de mercado en 5,05 billones de dólares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Huang afirmó que Nvidia espera pedidos de chips de IA por valor de 500,000 mdd y anunció planes para construir siete nuevas supercomputadoras para el gobierno de EU.