Cancelación de vuelos, medida injustificada: CS

Ciudad de México.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó este miércoles la decisión del Departamento de Transporte de Estados Unidos de cancelar 13 rutas de aerolíneas mexicanas hacia ese país, así como para limitar las operaciones combinadas de pasajeros y carga, al considerar que se trata de una medida unilateral e injustificada.

La Mandataria aseguró que el gobierno mexicano no está de acuerdo y anunció que instruyó al canciller Juan Ramón de la Fuente a solicitar una reunión urgente con autoridades de EU.

Sheinbaum sugirió que la medida podría responder a intereses políticos o económicos que buscan favorecer a aerolíneas estadounidenses respecto a las mexicanas.

Lo que está en juego

El gobierno de EU anunció la cancelación de 13 rutas operadas por Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus desde México hacia aquel país, en destinos que incluyen Nueva York, Los Ángeles y Miami, tres de las ciudades con mayor demanda.

También cesó de manera provisional la autorización para vuelos de pasajeros y carga desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia destinos de aquella nación, y congeló el crecimiento de esos servicios combinados desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con el comunicado del Departamento de Transporte, la decisión se basa en dos argumentos: el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador que trasladó la carga aérea del AICM al AIFA, y la distribución de “slots” (horarios de despegue y aterrizaje) en el AICM.

Alto impacto

La Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA) recordó que “la situación evidencia la falta de una visión de Estado que reconozca la importancia estratégica de la aviación como motor de conectividad, desarrollo y empleo”.

“Lo advertimos con antelación: las decisiones adoptadas sin perspectiva técnica ni de largo plazo han derivado en un escenario de incertidumbre laboral y económica que hoy se materializa a raíz de las órdenes del DOT”, indicó.

Juan Carlos Machorro, abogado líder de la práctica transaccional de Santamarina y Steta, recordó que estas sanciones tienen su origen en dos decisiones del expresidente López Obrador. “La primera, haber reducido de 61 a 43 las operaciones por hora en horarios saturados en el AICM. La segunda, haber cancelado por decreto las operaciones de carga en el Benito Juárez”.

Cuando se ordenó la reducción de operaciones por hora, el gobierno mexicano argumentó una saturación de los edificios terminales, se comprometió a hacer obras para corregir la situación y aseguró que era “una medida temporal”, por lo que cuando concluyeran la obras se reasignarían esas operaciones.

“Después de tres años [las aerolíneas] siguen en esa situación de reducción. Entonces, el gobierno americano se siente engañado, poco atendido y le está causando un perjuicio a las aerolíneas estadounidenses”, afirmó Machorro.