logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Fotogalería

UNEN SUS VIDAS PARA SIEMPRE

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Despide la GM en EU a 1,700 trabajadores

Por AP

Octubre 30, 2025 03:00 a.m.
A
Despide la GM en EU a 1,700 trabajadores

Nueva York.- General Motors ha iniciado el despido de unos 1.700 trabajadores en sitios de fabricación en Michigan y Ohio, mientras el gigante automotriz se ajusta a la disminución de la demanda de vehículos eléctricos.

El Detroit News informó el miércoles sobre los recortes, que abarcan alrededor de 1.200 empleos en una planta de vehículos totalmente eléctricos en el área de Detroit y 550 trabajadores en la planta de celdas de batería Ultium Cells de Ohio, además de que se han programado cientos de despidos temporales. GM confirmó posteriormente la noticia a The Associated Press.

“En respuesta a una adopción más lenta de vehículos eléctricos a corto plazo y un entorno regulatorio en evolución, General Motors está realineando su capacidad de producción de vehículos eléctricos”, señaló la empresa en un comunicado sobre los recortes en su planta de vehículos totalmente eléctricos: mientras mantiene que “sigue comprometido con nuestra presencia de fabricación en Estados Unidos”.

GM agregó que Ultium Cells también está “ajustando la producción en respuesta a cambios recientes en la demanda de la planta por parte de los clientes”. La empresa dijo que la producción de celdas de batería en Warren, Ohio, y en una instalación en Spring Hill, Tennessee, se suspenderá a partir de enero de 2026.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

La Fed baja su tasa clave
La Fed baja su tasa clave

La Fed baja su tasa clave

SLP

AP

Despide la GM en EU a 1,700 trabajadores
Despide la GM en EU a 1,700 trabajadores

Despide la GM en EU a 1,700 trabajadores

SLP

AP

Cancelación de vuelos, medida injustificada: CS
Cancelación de vuelos, medida injustificada: CS

Cancelación de vuelos, medida injustificada: CS

SLP

El Universal

Estados Unidos acusó a México de violar los términos del acuerdo bilateral de transporte aéreo

Nvidia, primera en llegar a 5 bdd
Nvidia, primera en llegar a 5 bdd

Nvidia, primera en llegar a 5 bdd

SLP

AP

La empresa se ve favorecida por el apetito por los chips de IA