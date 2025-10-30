La Fed baja su tasa clave

Washington.- La Reserva Federal bajó su tasa de interés de referencia el miércoles, el segundo recorte este año, mientras busca apuntalar el crecimiento económico y la contratación en Estados Unidos, aun cuando la inflación se mantiene elevada.

“Las ganancias en el empleo se han desacelerado este año, y la tasa de desempleo ha aumentado ligeramente, pero se mantuvo baja hasta agosto”, dijo la Fed en un comunicado emitido el miércoles. “Los indicadores más recientes son consistentes con estos sucesos”. El gobierno no ha emitido datos de desempleo después de agosto debido al cierre federal. En su lugar, la Fed observa cifras del sector privado.

La decisión del miércoles bajó la tasa clave de la Fed a 3.9%, desde 4.1%. El banco central estadounidense elevó su tasa hasta el 5.3% en 2023 y 2024 para combatir el mayor aumento de la inflación en cuatro décadas. Las tasas más bajas pueden, con el tiempo, abaratar las hipotecas, los préstamos para automóviles, las tarjetas de crédito y los créditos comerciales.

La medida se produce en un momento complicado, con un ritmo lento en la contratación y la inflación aún por encima de su objetivo del 2%. La Fed señaló que podría reducir su tasa clave nuevamente en diciembre.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí