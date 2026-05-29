Parqué de NY cierra en verde

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Nueva York.- Wall Street cerró este jueves en verde y con récords en los índices S&P 500 y el Nasdaq, después de confirmarse que Estados Unidos ha alcanzado un preacuerdo con Irán para desbloquear el estrecho de Ormuz y extender el alto el fuego.

Al cierre de operaciones en el parqué neoyorquino, el S&P 500 subió el 0,58 %, hasta los 7.563 puntos; el Nasdaq avanzó el 0,91 %, hasta las 26.917 unidades, y el Dow Jones de Industriales repuntó solo el 0,05 %, hasta los 50.668 enteros.

La Casa Blanca confirmó que los negociadores de EU e Irán alcanzaron un pacto tentativo pendiente de aprobación por parte del presidente estadounidense, Donald Trump.

El petróleo de Texas comenzó la sesión con una subida del 2 % tras un nuevo cruce de ataques entre Washington y Teherán, pero se moderó tras la noticia del preacuerdo y cerró la jornada con un aumento más leve, del 0,25 %, que deja en 88,9 dólares el barril.

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Por sectores, predominaron las pérdidas pero destacaron los avances entre las tecnológicas (1,3 %), impulsadas por una subida de un 36 % para Snowflake. Por otra parte, el Gobierno de EU revisó a la baja el dato del producto interior bruto (PIB) para el primer trimestre, que creció el 0,4 % respecto al trimestre anterior, y situó el crecimiento en el 1,6% a ritmo anualizado.

En otros mercados, al cierre de la bolsa, el oro subía a 4.531 dólares la onza; el rendimiento del bono a diez años bajaba al 4,451 %, el euro se cambiaba a 1,16 dólares y el bitcóin bajaba a 73.530 dólares.

Por su parte, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sufrió este jueves una caída del 1,65 %, tras ligar dos fuertes sesiones al alza, y su principal indicador, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), cayó a las 68.866,28 unidades, en una jornada con resultados mixtos a nivel mundial, pero con avances en EU.

"El mercado de capitales cerró la sesión con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles a nivel global, pero en Estados Unidos se observaron ganancias ante un apetito por riesgo por el acuerdo tentativo alcanzado por EE.UU. e Irán para extender por 60 días el cese al fuego", explicó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base.

Al interior del mercado mexicano, destacaron las pérdidas de las emisoras: Banorte (-7,18 %), Walmex (-3,88 %), Genomma Lab (-2,74 %), Grupo Carso (-2,45 %) y Coca-Cola Femsa (-2,45 %).

En la jornada de este jueves, el peso mexicano se apreció un 0,17 % frente al dólar, al cotizar en 17,32 unidades por billete verde, frente a los 17,35 en la jornada anterior, según datos del Banco de México.