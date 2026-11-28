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CIUDAD DE MÉXICO.- El Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito Aéreo (SINACTA) dio a conocer que de las 500 plazas autorizadas por parte de las secretarias de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el sexenio, a penas se están capacitando a 60 aspirantes.

Hay poco más de mil controladores aéreos en todo el país, distribuidos en 63 aeropuertos.

José Alfredo Covarrubias, secretario general del SINACTA, comentó que la meta y el compromiso con el gobierno es cubrir esas 500 plazas de controladores aéreos en los próximos tres años.

No obstante, SINACTA estima que faltan otros 500 controladores más para garantizar la seguridad, continuidad y calidad de los servicios aéreos.

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Los controladores también se desempeñan en los principales centros de control aéreo en el país, como el de la Ciudad de México, donde trabajan 150 controladores. Los otros centros están en Monterrey, Mazatlán y Mérida.

Este déficit de controladores hace que los actuales trabajen hasta 20 horas en tres turnos, cuando el ideal es que trabajen 7 horas en un turno.

"El más saturado es el Centro de Control México donde se complica la operación con el aeropuerto de Santa Lucía, el aeropuerto de Puebla, Cuernavaca, incluso uno que no menciona nadie que es el de Atizapan y Toluca".