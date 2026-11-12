Persiste deuda por aeropuerto de Texcoco

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Ciudad de México.- El gobierno federal ha pagado mil 243 millones de dólares en intereses a los acreedores de la deuda que se asumió para construir un aeropuerto en Texcoco.

Así lo indican los registros del fideicomiso Mexcat, creado para administrar los recursos y respaldar el pago de la deuda que dejó el proyecto cancelado por una consulta pública realizada en octubre de 2018 y que organizó Andrés Manuel López Obrador días antes de asumir la Presidencia.

Los intereses pagados de 2020 a la fecha equivalen a más de 23 mil millones de pesos al tipo de cambio actual de 18.60 unidades por dólar al mayoreo.

Los intereses deben cubrirse mientras se liquidan las colocaciones de deuda que realizó la gestión del expresidente Enrique Peña Nieto para el denominado Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), que planeaba sustituir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

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A partir de 2024 las cuentas se regularizaron y actualmente los pagos ascienden a 51.9 millones de dólares para los periodos terminados en enero y julio; y 41.9 millones en abril y octubre.

La deuda original para el proyecto de Texcoco fue de 6 mil millones de dólares en 2016, la cual se redujo mediante recompras de bonos a 4 mil 200 millones en 2019 y 3 mil 718 mdd en 2023.

Hace unos días, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum tuvo que liquidar el primer pago principal programado para el 31 de octubre por 566 millones de dólares, quedando el saldo insoluto actual en 3 mil 152 millones.

La deuda autorizada consta de tres colocaciones adicionales, una deberá cubrirse en el año 2028 y otras dos en 2046 y 2047, es decir, los compromisos seguirán 21 años más.

El especialista en infraestructura y socio del despacho Santamarina y Steta, Juan Carlos Machorro, indicó que el problema pertenece al gobierno, ya que el país cuenta con constructoras sólidas.

"En el caso de Texcoco, hubo una irresponsabilidad inaudita al cancelar el proyecto. Hay estadísticas que indican que hacia 2030 la demanda de transporte aéreo en el Valle de México estaría ubicándose entre 85 millones de pasajeros y 100 millones anuales.

"Ni juntando la máxima capacidad de las terminales del AICM, Toluca y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se va a lograr llegar a 100 millones de viajeros al cierre de este sexenio", alertó el especialista.