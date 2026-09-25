Petróleos arrastra un déficit operativo

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Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) necesitará al menos unos 10,000 millones de dólares anuales de apoyo del Gobierno durante los próximos tres a cinco años y por más tiempo si no mejora su operación, estimó este jueves Roxana Muñoz, vicepresidenta sénior de Ratings de Moody´s Ratings.

Durante el encuentro ´Inside LatAm: México 2026´, organizado por la calificadora en la capital mexicana, Muñoz explicó que el respaldo presupuestario previsto para la petrolera tiene como "piso" sus vencimientos de deuda, pero advirtió de que las necesidades reales son mayores porque Pemex también arrastra déficits operativos.

Para 2027, Moody´s calcula vencimientos por unos 4,800 millones de dólares y para 2028 alrededor de 9,000 millones, después de que las operaciones de manejo de pasivos suavizaran el perfil de amortizaciones tras el pico de 2026.

La calificadora estima que la deuda ajustada de Pemex ascendía en junio a unos 97,000 millones de dólares, cifra que incorpora obligaciones que Moody´s considera deuda aunque la metodología de la empresa sea distinta.

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A ello, se suman aproximadamente 84,000 millones de dólares en pasivos por pensiones y 21,500 millones con proveedores, advirtió.

Los analistas de Moody´s también advierten que el problema no es únicamente financiero, pues Muñoz calculó que el déficit operativo que deberá cubrir el Gobierno podría promediar unos 10,000 millones de dólares anuales hasta 2028.