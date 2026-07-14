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Valores

Petroprecios repuntan 10% por M. Oriente

La mezcla mexicana alcanzó el nivel más alto del último mes, debido al conflicto armado

Por El Universal

Julio 14, 2026 03:00 a.m.
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Petroprecios repuntan 10% por M. Oriente
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      Ciudad de México.- Los petroprecios repuntaron este lunes casi 10% y alcanzaron el nivel más alto del último mes.

      Estrategas de Banorte indicaron que el movimiento fue resultado del nuevo escalamiento en las tensiones en Medio Oriente.

      Pemex informó que vendió ayer el barril en 73 dólares, 9.3% más que el viernes y la mayor cotización desde el pasado 18 de junio.

      El precio promedio del hidrocarburo nacional yace en 79.59 en lo que va del año, arriba de los 77.30 dólares que Hacienda proyectó para 2026 al presentar los Precriterios Generales de Política Económica 2027 a principios de abril.

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      La mezcla mexicana ganó de la mano del petróleo estadounidense, conocido como WTI, cuyo precio se elevó 8.7% y finalizó en 78.14 dólares, mientras que el del Mar del Norte, el llamado Brent, terminó en 83.30 unidades, 9.6% más que el viernes.

      En Banorte indicaron que el conflicto entre Estados Unidos e Irán impulsó pérdidas en los índices bursátiles y bonos gubernamentales globales por preocupaciones en el mercado energético y sus efectos en la inflación. 

      El principal indicador de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 0.8% y acabó en 65 mil 973 puntos, su peor cierre desde el pasado 10 de junio. 

      El Nasdaq, índice estadounidense con gran presencia tecnológica, perdió 1.6%, mientras el Standard and Poor´s 500 retrocedió 0.8%. El Industrial Dow Jones cayó 0.3%.

      Tras los ataques en Medio Oriente el fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que retomará el bloqueo del tráfico en puertos iraníes desde este martes. Para hoy la atención estará en la inflación de Estados Unidos y la comparecencia del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, así como en los reportes financieros de ASML, BlackRock, Morgan Stanley y Johnson & Johnson.

      El economista en jefe de Actinver, Enrique Covarrubias, destacó que los mercados arrancaron la semana con mayor dosis de cautela.

      El dólar se apreció frente a casi todas las divisas y el peso mexicano siguió a sus pares, al depreciarse 0.4% y finalizar sobre 17.53 unidades al mayoreo. Al menudeo, se vendió en 17.95 pesos en Banamex, el mismo precio del viernes.

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