Por precio, prefieren las bebidas más pequeñas

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CIUDAD DE MÉXICO.- Ante los incrementos de precios de las bebidas, los consumidores compran envases más pequeños por ser más accesibles a sus bolsillos, ocurre tanto con refrescos como con cervezas, dijo el presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), Cuauhtémoc Rivera.

Al referirse al aumento de precios que dio a conocer una de las más grandes refresqueras del país, explicó que ello impacta en el consumo de los mexicanos, quienes compran presentaciones más pequeñas.

Agregó que "el mundo del refresco se está reconfigurando, el portafolio de Coca Cola y las demás marcas, todo mundo está buscando ponerse a la altura del bolsillo del consumidor ese es el tema y el reto".

Por precio, hay quienes prefieren comprar envases retornables que son más baratos que los desechables, buscan presentaciones más chicas o asequibles.

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"Cualquier incremento complica la venta, las presentaciones que están ganando terreno son las retornables y que son de vidrio y de 355 mililitros, y hay una que pierde el reinado la presentación de 600 mililitros".