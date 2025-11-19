Presentan propuestas para viviendas

CIUDAD DE MÉXICO.- La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) presentó 17 propuestas para impulsar el acceso a vivienda más económica.

Para presentar estas propuestas, AMPI realizó un estudio donde detectó que el país se encuentra inmerso en un “círculo vicioso” que ha hecho del acceso a un hogar una meta inalcanzable para la mayoría de la población.

El presidente nacional de AMPI, Karim Antonio Oviedo Ramírez, destacó que la crisis de la vivienda no se debe a una burbuja especulativa, sino a una fractura estructural definida por la accesibilidad y la elegibilidad.

Por lo tanto, la AMPI propone evaluar a trabajadores informales usando historiales de pago de renta y servicios, con garantías de la Sociedad Hipotecaria Federal.

Segundo, crear cuentas donde el ahorro para el enganche sea multiplicado por aportaciones del gobierno y empresas.

Permitir el ajuste de tasas a la baja sin penalización e incluir seguros de desempleo robustos hasta de 12 meses; crear microcréditos colectivos donde se fomenten las cooperativas para que grupos de familias cubran enganches de forma solidaria.

Que se permita la renta con opción a compra donde la renta se acumule como enganche para una compra futura; incentivar la construcción de vivienda en renta asequible y modernizar la regulación; adoptar la construcción prefabricada y modular, y agrupar compras públicas para reducir costos; crear entidades públicas para adquirir y preparar reservas territoriales estratégicas destinadas a vivienda asequible.

Implementar ventanillas únicas digitales para agilizar permisos; planificar parques industriales con comunidades de vivienda obrera, escuelas y servicios; exigir por norma que los nuevos parques industriales destinen un 10 o 20% de su suelo a vivienda digna; escalar microcréditos para renovación de vivienda, condicionados a la supervisión de profesionales certificados; ofrecer deducciones de ISR por integrar tecnologías sostenibles como paneles solares y ahorro de agua.

Modernizar registros públicos para acelerar la regularización de la tenencia de la tierra; crear una plataforma de datos abiertos con información de la Sociedad Hipotecaria Federal, el Registro Único de Vivienda, Conavi e Infonavit para monitorear el mercado.