logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Disfrutó de su Baby Shower

Fotogalería

Disfrutó de su Baby Shower

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Reddit entrará a la bolsa

Se sumará a índice financiero S&P 500 de NY

Por AP

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
A
Reddit entrará a la bolsa
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Nueva York, NY.- Reddit se incorporará al índice S&P 500 la próxima semana, lo que dará al amplio foro en línea un impulso de prestigio e inversiones.

      Incorporarse al S&P 500 se considera un logro para una empresa porque el índice es una medida muy seguida de la salud del mercado bursátil estadounidense. Una empresa es seleccionada para el índice en función de varios criterios que demuestran estabilidad, entre ellos el tamaño de mercado y rentabilidad.

      Las acciones de Reddit se dispararon casi un 14% hacia el mediodía del viernes.

      Más allá del estatus, la inclusión implica más inversiones. El índice sigue a 500 de las mayores acciones de Estados Unidos, y billones de dólares en inversiones lo usan como referencia. Esas inversiones incluyen fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa. En esencia, esos fondos tendrán que comprar la acción una vez que pase a formar parte del índice.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los inversionistas dependen más que nunca de fondos que simplemente replican índices como el S&P 500. Es una forma económica de invertir que permite a la gente conservar una mayor parte de sus inversiones. En parte por eso, esos fondos indexados por lo general han demostrado rendir mejor que los fondos que intentan seleccionar acciones individuales.

      Reddit se incorporará al índice de referencia a partir del martes. Para entrar en el S&P 500, una acción debe cotizar públicamente durante al menos 12 meses. El operador del índice, S&P Dow Jones Indices, se ciñó recientemente a esa directriz cuando rechazó acelerar la incorporación de SpaceX tras la enorme oferta pública inicial de la empresa en junio.

      Reddit ha experimentado un nuevo avance en su lenta pero constante aceptación generalizada, alcanzando los 130.3 millones de usuarios activos diarios.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Bolsa de México sufre pérdida semanal de 3.8%
        Bolsa de México sufre pérdida semanal de 3.8%

        Bolsa de México sufre pérdida semanal de 3.8%

        SLP

        EFE

        El Índice de Precios y Cotizaciones acumuló su mayor pérdida semanal desde marzo

        Banco Mundial destina 200 mdd por tragedia en Colombia
        Banco Mundial destina 200 mdd por tragedia en Colombia

        Banco Mundial destina 200 mdd por tragedia en Colombia

        SLP

        El Universal

        El vicepresidente José Manuel Restrepo expresó agradecimiento por la solidaridad internacional.

        Desarrollar fracking requerirá inversión y nuevas reglas
        Desarrollar fracking requerirá inversión y nuevas reglas

        Desarrollar fracking requerirá inversión y nuevas reglas

        SLP

        El Universal

        El desarrollo del gas no convencional en México podría tardar hasta una década y requiere inversiones millonarias.

        Superpeso rompe el piso de 17 unidades por dólar
        Superpeso rompe el piso de 17 unidades por dólar

        Superpeso rompe el piso de 17 unidades por dólar

        SLP

        El Universal

        La moneda se fortalece tras elecciones y ante la debilidad global del dólar estadounidense