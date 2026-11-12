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Refinación de Pemex, en su mayor producción

Por El Universal

Noviembre 12, 2026 03:00 a.m.
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Refinación de Pemex, en su mayor producción
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      Ciudad de México.- Petróleos Mexicanos (Pemex) reportó que sus niveles de refinación ya son los más altos desde 2013.

      "Pemex informa que durante el mes de septiembre de 2026 y como parte del programa anual de mantenimiento, se realizaron trabajos de mejora en las refinerías Olmeca y Salina Cruz, así como en la refinería de Tula para integrar las nuevas plantas del proyecto de aprovechamiento de residuales", apuntó la empresa.

      Estos mantenimientos permiten elevar el nivel de procesamiento y la eficiencia de las plantas, fortalecer su integridad mecánica y atender los sistemas de seguridad industrial, señaló en comunicado.

      Por tanto, en octubre el proceso de crudo en las refinerías del Sistema Nacional de Refinación (SNR) fue de 1.24 millones de barriles por día, 25% más respecto a septiembre de 2026, logrando el nivel más alto de procesamiento promedio mensual desde julio de 2013.

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      No obstante, la compañía estatal sigue enfrentando retos operativos y financieros como sus deudas con acreedores financieros y proveedores así como con contratistas.

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