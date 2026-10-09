Remesas pierden más del 20 % de poder adquisitivo

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Ciudad de México.- Las remesas que reciben las familias mexicanas han perdido más del 20 % de su poder adquisitivo durante el último año y medio, según alertó el Banco de México (Banxico).

La advertencia vinculó este deterioro con el estancamiento del consumo de los hogares, según la minuta publicada este jueves sobre la reunión de la Junta de Gobierno del banco central mexicano, previa a la decisión de mantener los tipos de interés en el 6,5 %.

El documento da cuenta de que un integrante señaló que "el poder adquisitivo de las remesas ha disminuido más de 20 % en el último año y medio" y añadió que estos recursos, medidos en pesos y descontando el efecto de la inflación, han seguido contrayéndose.

"Precisó que el poder adquisitivo de las remesas ha disminuido más de 20 % en el último año y medio. Añadió que la incertidumbre prevaleciente podría estar afectando la dinámica del consumo al inducir un ahorro precautorio", indicó la minuta.

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El integrante también observó que el consumo de productos y servicios mexicanos permanece estancado desde hace año y medio y relacionó esta situación con el deterioro del poder adquisitivo de las remesas.

Entre enero y junio de 2026, el consumo privado creció apenas un 0,8 %, según la minuta del Banxico.

Aunque las compras de productos nacionales avanzaron un 1,8 %, el consumo de servicios nacionales y bienes importados registró crecimientos cercanos a cero.

A esto se suma la incertidumbre económica, que, según el integrante del banco central, hace que las familias pospongan compras para reservar dinero ante posibles dificultades.

Los datos oficiales más recientes muestran que México, el segundo receptor mundial de estas divisas, recibió 5.452 millones de dólares en remesas durante agosto, un 3,6 % menos que en el mismo mes de 2025.

El número de operaciones cayó un 6,4 %, aunque el envío promedio aumentó un 3 %, hasta 412 dólares.