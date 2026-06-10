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Renuevan seguro contra los desastres

Por El Universal

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Renuevan seguro contra los desastres
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      CIUDAD DE MÉXICO.- México renovó el seguro para enfrentar desastres naturales por un año más, y duplicó la suma contratada de 5 mil a 10 mil 400 millones de pesos (mmdp).

      La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que dicho instrumento complementa los recursos presupuestales del Ramo 23 destinados a proteger a la población, y atender los efectos de fenómenos naturales.

      Es decir que se suma al Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que actualmente opera como un programa presupuestario dentro del Ramo 23, que cuenta con más de 19 mil millones de pesos autorizados por la Cámara de Diputados para este año.

      También se añade a los seguros patrimoniales de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y el Bono para Catástrofes.

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      Con ello, se amplía la capacidad del Estado para proteger el patrimonio público y atender de manera oportuna a la población afectada por fenómenos naturales, destacó la SHCP.

      ¿Qué cubre el seguro catastrófico renovado por México?

      Tiene cobertura para todo el territorio nacional ante sismos, erupciones volcánicas, huracanes e inundaciones de severidad media alta.

      En comunicado dio a conocer que Agroasemex, S.A la empresa aseguradora y que tiene nueva vigencia que abarca del 5 de junio de 2026 al 5 de mayo de 2027.

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