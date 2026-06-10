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Retrocede la venta de camiones pesados 15%

Por El Universal

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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Retrocede la venta de camiones pesados 15%
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      CIUDAD DE MÉXICO.- En mayo, la comercialización de camiones pesados al menudeo, es decir, del distribuidor al público en general, alcanzó las 2 mil 840 unidades, un 15.6% menos respecto a mayo de 2025, de acuerdo con las cifras del Inegi.

      En el acumulado enero-mayo, se han colocado 12 mil 878 vehículos pesados en el mercado mexicano, un 26.3% menos respecto al mismo periodo del año anterior, el equivalente a 4 mil 600 camiones menos.

      En conferencia de prensa con Anpact, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales Zárate, destacó que, en ambos periodos de referencia, todas las clases y segmentos de camiones presentaron bajas en su comparativa anual.

      Incluso, agregó, que estos resultados ocasionaron que la comercialización de camiones pesados se ubicara por debajo de los niveles prepandemia, un 27.4% menos respecto a mayo de 2019.

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      Por fuente de energía, en mayo, la colocación de vehículos pesados a diésel prevaleció como el más solicitado por los clientes con 12 mil 665 unidades, un 98% del mercado; le siguieron los eléctricos con 119 vehículos y 0.9% del mercado; híbridos con 92 unidades y una participación de 0.7%.

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