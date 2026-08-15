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Retroceden ventas minoristas en EU

Por AP

Agosto 15, 2026 03:00 a.m.
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Retroceden ventas minoristas en EU
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      Desarrollado por SACS IA

      Nueva York.- Los estadounidenses recortaron inesperadamente su gasto en julio, a medida que desaparecía el impulso de los reembolsos de impuestos.

      Las ventas minoristas cayeron un 0,6% el mes pasado, el mayor descenso desde mayo de 2025, tras una ganancia revisada del 0,2% en junio, según datos del Departamento de Comercio publicados el viernes. Los economistas proyectaban un aumento.

      El descenso siguió a un repunte notable del gasto tanto en abril como en mayo, cuando los estadounidenses recurrieron a sus reembolsos de impuestos.

      Los precios de julio, que no fueron ajustados por inflación, se vieron afectados por la caída de las ventas en gasolineras. Los precios del combustible se mantuvieron bajos hasta más avanzado el mes, cuando comenzó a crecer la evidencia de un estancamiento entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz. La actividad en las gasolineras cayó un 0,9 % el mes pasado, según el informe.

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      Si se excluyen las ventas en gasolineras y en concesionarios de automóviles, las ventas minoristas en julio bajaron un 0,2%.

      Las ventas minoristas de julio se vieron lastradas por ventas en los concesionarios de vehículos y de piezas, que registraron una caída del 1,8% tras un aumento del 1,9% en junio. Las ventas de junio se vieron favorecidas por los incentivos promocionales de los fabricantes de automóviles.

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