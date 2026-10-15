Rompe dólar el techo de 19 pesos

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Ciudad de México.- El dólar alcanzó nuevas alturas y pasará factura al bolsillo de los mexicanos, coinciden analistas consultados por El Universal.

Las sucursales de Banamex cerraron vendiendo el dólar en 18.95 pesos, aunque abrieron este miércoles ofreciendo la divisa en 19.01 y fue la primera vez que cotizó por encima de la marca de 19 unidades desde el 7 de noviembre del año pasado.

Al mayoreo, la paridad alcanzó por momentos los 18.60 pesos y despidió la jornada sobre 18.50, de acuerdo con datos de la agencia Bloomberg.

Bajo las fuerzas de la oferta y la demanda, el dólar se ha disparado 1.50 pesos durante el último mes y medio.

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El dólar se fortaleció este miércoles contra casi todas las monedas debido a la mayor probabilidad de que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EU) incremente su principal tasa de interés antes de que termine 2026, expuso la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller.

Asimismo, advirtió que la rápida subida del dólar impactará en los precios de las mercancías importadas.

"Una depreciación de 10.4%, como la que acumula el peso entre su nivel mínimo y su nivel máximo del año, agrega alrededor de 0.46 puntos porcentuales a la inflación. Esos 0.46 puntos se suman al pronóstico de inflación a 12 meses que se tenía antes de la depreciación", detalló la economista.

"Los bienes importados llegan al consumidor a través de inventarios adquiridos al tipo de cambio anterior y de contratos de abasto ya pactados, de modo que el nuevo nivel cambiario se refleja conforme esos inventarios se reponen y esos contratos se renuevan. El ritmo se vuelve más lento a medida que ese proceso se agota", agregó.

El economista en jefe para Rankia Latinoamérica, Humberto Calzada, indicó que un dólar más caro genera presiones inflacionarias al subir los costos de productos importados, materias primas, combustibles e insumos industriales.

"Estas presiones pueden trasladarse gradualmente a los precios finales, afectando el poder adquisitivo de los consumidores. Sin embargo, el impacto no es inmediato ni proporcional a la depreciación", señaló.

"Si el dólar permanece elevado durante varios meses, aumentaría el riesgo de una mayor persistencia inflacionaria y complicaría las decisiones del Banco de México [Banxico]", alertó el también profesor de Economía en la UNAM.