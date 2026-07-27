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STPS destaca aumento de población ocupada en México

El IMSS alcanzó 22.7 millones de puestos de trabajo en junio, la cifra más alta para ese mes

Por El Universal

Julio 27, 2026 09:56 a.m.
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STPS destaca aumento de población ocupada en México
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      La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) destacó que de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) la población ocupada en México aumentó en 412 mil personas entre enero y junio de este año.

      STPS destaca aumento de población ocupada en México

      En un comunicado, la dependencia federal informó que adicionalmente, al cierre de junio la Población Económicamente Activa (PEA) alcanzó 61.9 millones de personas, la tasa de desocupación se ubicó en 2.9 por ciento y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) registró 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo, la cifra más alta para un mes de junio.

      Población ocupada joven crece 204 mil en México

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      La STPS subrayó que otro indicador relevante de la creación de empleo es que, al cierre de junio de 2026, la población ocupada joven, de 18 a 29 años, aumentó en 204 mil personas, en términos anuales.

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