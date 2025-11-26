logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Lento, paso de efectivo a pagos digitales

Por El Universal

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Lento, paso de efectivo a pagos digitales

CIUDAD DE MÉXICO.- La transición del uso de efectivo a pagos digitales será lenta y no se verá en un futuro cercano como en otros países, advirtieron empresas Fintech.

En conferencia de prensa conjunta con directivos de Tala, Pablo Villareal, gerente de SPIN de Oxxo, indicó que 90% de la población que recibe sus pagos los sigue manteniendo en efectivo.

“Realmente el efectivo sigue siendo predominante y no es necesariamente algo malo. Yo veo en un futuro próximo que no va a haber ese cambio a la digitalización como ha pasado en otros países”, advirtió. 

El informe señala que adaptar los procesos bancarios a documentos migratorios reconocidos no es una concesión: es una medida necesaria para reducir desigualdades, fortalecer la autonomía económica y evitar que miles queden atrapados en la informalidad financiera.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


El directivo de Oxxo mencionó que el tema principal de esta transición es entender el impacto digital, pero manteniendo el dinero físico. Asimismo, indicó que la meta debería ser cómo mejorar la vida de los usuarios con la digitalización, no sobre cuántas cuentas se abren.

“Así se obtendría en verdad el éxito para poder llegar a la transición”, precisó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Se aprecia peso mexicano frente al dólar
Se aprecia peso mexicano frente al dólar

Se aprecia peso mexicano frente al dólar

SLP

El Universal

Lento, paso de efectivo a pagos digitales
Lento, paso de efectivo a pagos digitales

Lento, paso de efectivo a pagos digitales

SLP

El Universal

Alcanza 30 pesos el kilo de tortilla
Alcanza 30 pesos el kilo de tortilla

Alcanza 30 pesos el kilo de tortilla

SLP

El Universal

Nueva escalada de precios impulsada por la cuesta de enero y el aumento de impuestos

Estancadas, ventas al menudeo: Inegi
Estancadas, ventas al menudeo: Inegi

Estancadas, ventas al menudeo: Inegi

SLP

El Universal

Luego de meses al alza, tuvieron retroceso en septiembre