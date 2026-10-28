Se desploma Boeing casi 10% en WS

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NUEVA YORK, EU.- Las acciones de Boeing se desplomaron hoy casi un 10% en Wall Street, después de que el gigante aeronáutico estadounidense presentara resultados trimestrales inferiores a las expectativas del mercado y anticipara una recuperación más lenta de la producción de su modelo más vendido, el 737 MAX.

Los títulos del fabricante de Seattle retrocedían un 9,89%, hasta los 169,69 dólares, en medio de la preocupación de los inversores por las perspectivas de producción y de rentabilidad de la compañía.

Boeing informó que no espera incrementar significativamente la fabricación del 737 MAX antes de la segunda mitad de 2027, una previsión que refleja las dificultades para acelerar su recuperación industrial.

Durante una conferencia telefónica con inversores, el director ejecutivo, Kelly Ortberg, explicó que la empresa apunta a alcanzar una producción de 52 aviones mensuales durante el segundo semestre del próximo año, frente a los aproximadamente 47 aparatos que ensambla actualmente.

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"Sé que todos quisieran que avanzáramos más rápido, pero queremos hacer las cosas correctamente", afirmó Ortberg.

El ejecutivo sostuvo que la compañía debe mejorar su desempeño mediante la optimización de procesos, una mayor productividad y eficiencia operativa, sin comprometer los estándares de seguridad y calidad.