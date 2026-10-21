Se encarece el diesel un 11.5%

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CIUDAD DE MÉXICO.- El diésel elevó su precio durante el mes patrio ya que los estímulos fiscales han sido insuficientes para compensar el costo de las importaciones, señalaron analistas.

Al monitorear 55 ciudades, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) encontró que el principal combustible del transporte de carga y pasaje se encareció 11.5% en septiembre, la mayor alza de los últimos cinco meses.

Con datos de la Comisión Nacional de Energía, PetroIntelligence calculó que ayer el precio promedio nacional fue de 27.01 pesos por litro y alcanzó un máximo de 28.11 en Quintana Roo, por encima del tope de 27 acordado, de manera voluntaria, entre el gobierno y empresarios a fines de abril. El litro llegó a venderse este martes en 30.50 pesos en Huanusco, Zacatecas, indica la agencia.

El director de PetroIntelligence, Alejandro Montufar, dijo que la mayor parte del alza se debe al costo de la molécula, calculado a partir de la cotización publicada para la costa del golfo, y por el tipo de cambio, ya que parte se importa.

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Estos factores están sujetos a fluctuaciones por conflictos geopolíticos, incertidumbres económicas y eventos globales como la guerra en Medio Oriente, que impactan en los precios del petróleo y en las cotizaciones internacionales del diésel.

"La cotización del diésel se ha incrementado de forma extraordinaria y el efecto de la molécula es más fuerte en la formación del precio al público, mientras el costo relacionado con los impuestos disminuyó por los estímulos fiscales", comentó.

El estímulo a los consumidores de diésel, no pagan este gravamen desde septiembre.