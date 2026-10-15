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Se impulsan nuevos cruces fronterizos

Por EFE

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Se impulsan nuevos cruces fronterizos
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      Ciudad de México.- México impulsa ocho proyectos de nuevos cruces fronterizos con Estados Unidos para agilizar y fortalecer el comercio bilateral, mientras busca evitar un recorte a la protección consular y revisa las condiciones laborales de su servicio exterior por primera vez en 26 años, informó este miércoles el canciller mexicano Roberto Velasco.

      Durante su comparecencia ante el Senado, el funcionario explicó que casi el 85 % del comercio entre ambos países pasa por 56 puentes y cruces fronterizos, lo que exige ampliar su capacidad y reducir los tiempos de tránsito de mercancías.

      Velasco mencionó los proyectos Mesa de Otay II-Otay Mesa East, Agua Prieta II-Douglas II, Anapra-Sunland Park, Acuña-Del Río II, Puerto Verde, Green Corridors -que contempla un cruce elevado de carga entre Nuevo León y Texas-, Nuevo Laredo IV-Laredo V y Flor de Mayo.

      La estrategia prevé extender horarios, realizar inspecciones conjuntas de carga, incorporar equipos de revisión sin abrir los vehículos y desviar el transporte pesado de las ciudades fronterizas.

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      También contempla modernizar pasos existentes, entre ellos el puente Reynosa-Pharr, cuya ampliación tendrá una inauguración binacional en noviembre.

      En su balance económico, Velasco atribuyó a las embajadas mexicanas la facilitación de inversiones por más de 1.500 millones de dólares.

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