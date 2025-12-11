Stablecoins ya reducen hasta 90% los costos de transferencias y remesas, afirma Binance

El uso de criptomonedas, apoyado de una mayor regulación, ya genera beneficios para las sociedades en transferencias financieras fronterizas entre empresas y en remesas, donde las reducciones en costos llegan hasta un 90%, de acuerdo con Binance.

Salvador Rivero, General Manager de Binance México, la mayor plataforma global donde las personas pueden comprar, vender y guardar criptomonedas, explicó que esto es posible por las stablecoins, un tipo de criptomoneda diseñada para que no cambie de valor, a diferencia de otras criptos que suben y bajan mucho por sus especificaciones técnicas.

Con más de 15 años de experiencia en los sectores financiero y tecnológico, Rivero explicó que las stablecoins ya están resolviendo problemas históricos que limitaron a los sistemas tradicionales de pago.

Reveló que en operaciones cotidianas como pagos con SPEI, ACH (la red bancaria en Estados Unidos para transferencias electrónicas) o con tarjetas como VISA, todavía existen ventanas de liquidación que pueden tardar de minutos a días, costos elevados de entre 1.5% y 4% y restricciones de horario.

Frente a ello, las stablecoins permiten pagos instantáneos, con costos inferiores al 0.1% y disponibilidad 24/7, lo que las convierte en una infraestructura más flexible y eficiente para comercio digital y transacciones personales.

En el caso de las remesas, uno de los sectores más sensibles por su volumen y frecuencia, la diferencia es aún más evidente, señaló.

Mientras los métodos tradicionales pueden tardar entre uno y tres días y cobrar alrededor del 6%, las stablecoins procesan envíos en casi tiempo real y con comisiones de 1% a 2%. Además, su uso multicanal reduce la dependencia de intermediarios costosos.

"En la actualidad, de los 60 mil millones de dólares que llegan a México en remesas, entre 10 y 15% ya se mueven con stablecoins, dando beneficios a las personas que han confiado en este sistema de criptos y el blockchain, la tecnología en la que se basan estas monedas digitales", añadió Rivero.

Esto resulta especialmente importante para comunidades migrantes, pues las stablecoins permiten enviar dinero con mayor velocidad y menor fricción que los mecanismos tradicionales, agregó.

Además, también hay beneficios para las operaciones empresariales cross-border B2B, las transacciones entre empresas que cruzan fronteras internacionales.

Los sistemas basados en SWIFT, la red internacional que permite a bancos de todo el mundo enviarse instrucciones de pago, o en corresponsales bancarios suelen implicar costos de 3% a 10%, tiempos de liquidación de 2 a 5 días y una trazabilidad limitada.

En cambio, las stablecoins ofrecen envíos instantáneos, comisiones de 0.5% a 1%, capacidad multimoneda y conversión directa entre cripto y dinero fiat, el dinero oficial emitido por los gobiernos, como el dólar o el peso.

Este conjunto de ventajas reduce costos operativos y abre la puerta a un comercio internacional más transparente y eficiente, especialmente ahora que una regulación más clara en Estados Unidos impulsa su adopción global, dijo el ejecutivo, quien está enfocado en educación, inclusión y adopción responsable de activos digitales en México.

"El hecho de que, en cierta medida por diseño, los bancos no estén necesariamente interesados en dar servicio a más usuarios —clientes que no son rentables, algo comprensible desde su estrategia de negocio— es una oportunidad para nosotros. La eficiencia de la tecnología digital nos permite llegar a usuarios a los que no llega la banca tradicional. ¿Y cómo llegamos? La gente adopta servicios financieros cuando resuelven un problema real. Ese ha sido siempre el enfoque de Binance", explicó Rivero.

La empresa ha alcanzado 300 millones de usuarios en más de 100 países, con más de 30 idiomas, y ya está en 22 países con licencia para operar, entre ellos México, Estados Unidos, Brasil, Argentina, España, Francia e India.

"Binance es la plataforma cripto más segura del mundo. Invertimos cientos de millones de dólares en tecnología para garantizar su viabilidad. Procesamos cerca de 4.4 millones de peticiones por segundo. Contamos con miles de personas dedicadas al cumplimiento regulatorio, probablemente más que cualquier otro intermediario, y colaboramos activamente con agencias de seguridad en todo el mundo.

"Hemos entrenado a más de 400 investigadores en temas cripto y colaboramos con entidades gubernamentales en México para seguridad, fraude y actividades ilícitas. Es uno de los pilares esenciales para garantizar seriedad", sentenció el directivo.