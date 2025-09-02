Sube el 6% falsificación de billetes en el país

Ciudad de México.- Mientras la falsificación de billetes y monedas sigue creciendo, cada vez menos personas revisan los elementos de seguridad de las piezas para verificar su autenticidad y, peor aún, desconocen qué hacer cuando cae en sus manos una pieza apócrifa.

Datos del Banco de México (Banxico) indican que en el primer semestre de 2025 la falsificación de billetes aumentó 6.45%.

Las cifras muestran que 150 mil 799 piezas que recibió para su análisis resultaron imitadas, contra 141 mil 663 de enero a junio de 2024.

Para su falsificación, los delincuentes siguen usando la impresión digital y, en segundo lugar, el offset. En 2024 hubo 286 mil 917 billetes ilegítimos, y los de 200 y 500 pesos fueron los más falsificados.

En cuanto a moneda metálica nacional, llegaron a las oficinas de Banxico un total de 97 piezas apócrifas en las que se usaron fundición y troquelado para copiarlas.

De acuerdo con los indicadores de percepción del público sobre billetes y monedas de Banxico, sólo seis de cada 10 personas recuerdan o conocen más de dos elementos de seguridad del dinero.

El porcentaje de personas que revisan la autenticidad de sus billetes cayó de 48.8% en diciembre de 2024 a 38.8% a fin de junio de este año.