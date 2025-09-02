Comienza el mes del testamento

Ciudad de México.- La llegada de septiembre ha generado gran expectativa en la población, pues el inicio del mes representa para muchos la oportunidad perfecta de empezar proyectos nuevos y terminar tareas incompletas. Uno de esos pendientes puede ser tramitar tu testamento.

Durante este mes se lleva a cabo la campaña nacional “Septiembre, Mes del Testamento 2025”, impulsada por la Secretaría de Gobernación, en todas las notarías públicas del país.

Durante el mes de septiembre, el costo total del testamento simple tendrá un 50% de descuento en el Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

Entre los beneficios que ofrece esta campaña para hacer tu testamento de manera eficaz están la reducción en el costo de hasta el 50 por ciento; prevención de juicios costosos y conflictos familiares futuros; oportunidad de decidir a quién o a quiénes se hereda tu patrimonio, así como garantía de que tu voluntad se cumplirá como lo estipulaste.

Además, si en algún futuro cercano quieres cambiar tu testamento, es posible modificarlo las veces que desees, ya que los bienes se reparten hasta después del fallecimiento del titular. Así mismo, también es posible heredar bienes futuros e incluir en el documento a herederos no nacidos.