Buscará el Buen Fin vender 200 mil mdp

CIUDAD DE MÉXICO.- La décima quinta edición de El Buen Fin se llevará a cabo del jueves 13 al lunes 17 de noviembre y se confirma una expectativa de ventas de 200 mil millones de pesos, con la promesa de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) de que monitoreará productos y servicios para evitar simulación de ofertas.

En conferencia de prensa, representantes del sector público y privado dieron a conocer los detalles del evento de ofertas y promociones más importante del año.

Por una parte, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Octavio de la Torre, dijo que en esta edición se invita a los mexicanos a consumir lo local, a comprar lo “Hecho en México”.

Sobre todo, en una edición en la que se busca promover que a través del consumo responsable se puede apoyar a la economía mexicana comprando lo fabricado en el país, porque así se generan empleos y se impulsa la actividad productiva del país.

“Este año el foco principal será acompañar al consumidor para que viva la mejor experiencia posible y garantizar que cada oferta y descuento sean reales y transparentes”, en los más de 200 mil comercios que participarán en esta edición, en la que se espera incrementar las ventas en 15.7%, explicó. De la Torre comentó que hay un incremento de ofertas del sector servicios, sobre todo de médicos, odontólogos, cirujanos plásticos, experiencias en el sector turismo, transporte, además de otras áreas como plomería, contaduría y academia.

Agregó que los comerciantes saben que el 74% de los consumidores piden descuentos directos, el 20% buscan ofertas combinadas y 2.9% meses sin intereses. Además de que, el pago en efectivo es el principal método para cubrir las compras.

El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), César Iván Escalante, dijo que iniciarán con el monitoreo en 334 centros comerciales y en 50 lugares de alto consumo en torno a 480 productos.

Con el objetivo de verificar que no haya simulación de ofertas “para que de verdad publiquen ofertas y promociones que sean veraces para que los consumidores puedan hacer compras con mayor información”.

Hizo un llamado a comprar productos nacionales como un acto de consumo solidario, sobre todo aquellos que tengan el sello “Hecho en México”.