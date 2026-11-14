T-MEC Terminal inicia actividades

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- A 80 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, el Puerto del Norte, en Matamoros, está comenzando a ser un punto de referencia para el sector industrial, debido a que a través de la T-MEC Terminal, se exportó el primer barco con un cargamento de 2 mil toneladas de trifluoruro de aluminio.

Incluso, el puerto, que aún no perfila dentro de las estadísticas de la Marina, ya comenzó a reportar en el transporte marítimo de altura con este envío hasta Brasil, país con el que el comercio internacional asciende a cerca de los 16 mil millones de dólares al año, de acuerdo con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología.

Es así que la exportación de productos industriales hacia Sudamérica sumó una nueva alternativa con el primer embarque a Brasil a través de T-MEC Terminal Puerto del Norte.

La mercancía tuvo como punto de origen las instalaciones industriales de Orbia Mexichem en Matamoros, desde donde recorrió 84 kilómetros por carretera hasta la terminal para continuar su trayecto por vía marítima.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La terminal, propiedad de la portuguesa Mota-Engil contempla una expansión hacia 2028 para alcanzar 500 metros de muelles para ampliar la atención a embarcaciones comerciales.

Al momento, la compañía ha destinado más de 400 mdp a las instalaciones, con obras en accesos carreteros, curvas, patios de almacenamiento, áreas operativas y vialidades internas.

Asimismo, la ubicación del puerto, próxima a la frontera entre México y Estados Unidos, permite ampliar las opciones de salida de mercancías y desarrollar nuevas cadenas de suministro para la industria regional.