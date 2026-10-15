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Turismo aéreo, el menor en 4 años

Los aeropuertos de México recibieron 4.8% menos turistas

Por El Universal

Octubre 15, 2026 03:00 a.m.
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Turismo aéreo, el menor en 4 años
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      Ciudad de México.- Los turistas que más dinero gastan en los destinos disminuyeron por segundo año consecutivo, indican los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este miércoles.

      Los aeropuertos del país recibieron a 14.8 millones de turistas extranjeros entre enero y agosto, el menor volumen desde 2022 en un periodo similar.

      Las entradas se redujeron 4.8% en comparación con el lapso similar de 2025, el segundo año a la baja y la caída más significativa desde 2020, cuando la industria de la aviación atravesó una crisis por la pandemia de Covid-19.

      Cada turista que llegó en avión gastó en promedio mil 291 dólares mensuales durante su desplazamiento y estancia en el país. En cambio, el turista que se internó vía terrestre desembolsó 391 dólares, mientras que el fronterizo gastó apenas 120 dólares.

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      El país recibió 19 mil 101 millones de dólares por el gasto del turismo aéreo y significó una disminución de 1.7%, la primera desde 2020, según los registros del instituto que tiene de presidenta a Graciela Márquez Colín.

      Cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil señalan que el tráfico internacional de pasajeros en el aeropuerto de Cancún cayó 6.1% entre enero y agosto, mientras que las terminales de Los Cabos y Puerto Vallarta sufrieron pérdidas de 7.8% y 19.2%, respectivamente.

      Destacó también el desplome de 45% en el aeropuerto de Tulum, donde recientemente Volaris y Aeroméxico anunciaron que suspenderían sus operaciones. American Airlines también informó que recortará su oferta de rutas desde esa terminal.

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