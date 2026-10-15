Turismo aéreo, el menor en 4 años

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

Ciudad de México.- Los turistas que más dinero gastan en los destinos disminuyeron por segundo año consecutivo, indican los resultados de la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI) que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer este miércoles.

Los aeropuertos del país recibieron a 14.8 millones de turistas extranjeros entre enero y agosto, el menor volumen desde 2022 en un periodo similar.

Las entradas se redujeron 4.8% en comparación con el lapso similar de 2025, el segundo año a la baja y la caída más significativa desde 2020, cuando la industria de la aviación atravesó una crisis por la pandemia de Covid-19.

Cada turista que llegó en avión gastó en promedio mil 291 dólares mensuales durante su desplazamiento y estancia en el país. En cambio, el turista que se internó vía terrestre desembolsó 391 dólares, mientras que el fronterizo gastó apenas 120 dólares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El país recibió 19 mil 101 millones de dólares por el gasto del turismo aéreo y significó una disminución de 1.7%, la primera desde 2020, según los registros del instituto que tiene de presidenta a Graciela Márquez Colín.

Cifras de la Agencia Federal de Aviación Civil señalan que el tráfico internacional de pasajeros en el aeropuerto de Cancún cayó 6.1% entre enero y agosto, mientras que las terminales de Los Cabos y Puerto Vallarta sufrieron pérdidas de 7.8% y 19.2%, respectivamente.

Destacó también el desplome de 45% en el aeropuerto de Tulum, donde recientemente Volaris y Aeroméxico anunciaron que suspenderían sus operaciones. American Airlines también informó que recortará su oferta de rutas desde esa terminal.