UE impone multa millonaria a Temu

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Londres, Ing.- Temu recibió una multa de 200 millones de euros (232 mdd) después de que una investigación de los reguladores de la Unión Europea consideró que el minorista en línea chino no hizo suficiente para proteger a los consumidores de productos ilegales como juguetes tóxicos o peligrosos y aparatos electrónicos poco seguros.

La sanción del bloque de 27 países se produce tras las conclusiones preliminares del año pasado, según las cuales Temu exponía a los clientes a un alto riesgo derivado de productos a la venta en su plataforma —como juguetes para bebés y pequeños aparatos electrónicos— que no cumplían las normas de seguridad del consumidor de la UE.

La Comisión Europea impuso la sanción en virtud de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), un amplio conjunto de normas que exige a las plataformas en línea hacer más para mantener a los usuarios de internet a salvo de contenido nocivo o de mercancías sospechosas, bajo la amenaza de cuantiosas multas. Temu es popular porque ofrece productos baratos —desde ropa hasta artículos para el hogar— enviados por vendedores en China.