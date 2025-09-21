logo pulso
Ve Javier Milei más carestía tras devaluación

Por EFE

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
El presidente argentino, Javier Milei, admitió este sábado que la reciente devaluación del peso, que se ha depreciado un 10 % en lo que va del mes frente al dólar estadounidense, podría trasladarse a los “precios, y podría además impactar sobre el nivel de actividad”. 

“Se volatilizó la demanda de dinero”, explicó Milei en una extensa entrevista para Radio Mitre y agregó: “Hay que ver si esa volatilización tiene como contrapartida una caída de la demanda de dinero vinculado a lo que tiene que ser las transacciones. En ese caso podría ir a precios y podría además impactar en el nivel de actividad”. 

En ese sentido, aseguró que están armando “un sistema financiero anticorridas” para evitar en el futuro movimientos bruscos en el tipo de cambio. 

Solo en lo que va de septiembre, el índice S&P Mercal de las acciones líderes argentinas acumula un derrumbe del 15 %, mientras que los bonos soberanos en dólares arrastran caídas de entre el 21 % y el 29 % y el índice de riesgo país de Argentina ha trepado casi un 74 %.

Las turbulencias también sacudieron al peso argentino, que se ha depreciado un 10 % en lo que va del mes frente al dólar estadounidense.

