logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

MUJER SOFISTICADA

Fotogalería

MUJER SOFISTICADA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Valores

Se avizora acuerdo porTikTok

Ve la Casa Blanca posible acuerdo con China para asegurar el control en EU de la popular aplicación

Por AP

Septiembre 21, 2025 03:00 a.m.
A
Se avizora acuerdo porTikTok

Un acuerdo emergente de TikTok con China garantizará que las empresas estadounidenses controlen el algoritmo que impulsa el feed de la aplicación de videos y que los estadounidenses ocupen la mayoría de los asientos en una junta que supervisa las operaciones en Estados Unidos, dijo el sábado la Casa Blanca.

Una cuestión central en el tira y afloja entre Washington y Beijing ha sido si la popular plataforma de video mantendría su algoritmo después de la posible desinversión de la empresa matriz china ByteDance.

El Congreso estadounidense aprobó una prohibición para TikTok que entrará en vigor en enero, pero el presidente Donald Trump ha firmado varias órdenes que han permitido que la app siga operando en Estados Unidos mientras su administración intenta llegar a un acuerdo para que ByteDance venda sus operaciones en el país.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el gigante tecnológico Oracle sería responsable de los datos y la seguridad de la aplicación y que los estadounidenses controlarán seis de los siete asientos de una junta que se planea.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Estamos 100% seguros de que el acuerdo está hecho, ahora solo falta que se firme y el equipo del presidente está trabajando con sus homólogos chinos para lograrlo”, dijo Leavitt en “Saturday in America” de Fox News. Un día antes, Trump y el presidente de China, Xi Jinping, discutieron un acuerdo de TikTok en una larga llamada telefónica.

Leavitt dijo que “el algoritmo también será controlado por Estados Unidos”, ofreciendo más detalles sobre cómo se está configurando el acuerdo, al menos a los ojos de la Casa Blanca.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

El Golfo de México será marca registrada
El Golfo de México será marca registrada

El Golfo de México será marca registrada

SLP

El Universal

Genera inquietud cobro de EUA a visas H-1B
Genera inquietud cobro de EUA a visas H-1B

Genera inquietud cobro de EUA a visas H-1B

SLP

AP

Se avizora acuerdo porTikTok
Se avizora acuerdo porTikTok

Se avizora acuerdo porTikTok

SLP

AP

Ve la Casa Blanca posible acuerdo con China para asegurar el control en EU de la popular aplicación

Ve Javier Milei más carestía tras devaluación
Ve Javier Milei más carestía tras devaluación

Ve Javier Milei más carestía tras devaluación

SLP

EFE