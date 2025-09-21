Se avizora acuerdo porTikTok

Un acuerdo emergente de TikTok con China garantizará que las empresas estadounidenses controlen el algoritmo que impulsa el feed de la aplicación de videos y que los estadounidenses ocupen la mayoría de los asientos en una junta que supervisa las operaciones en Estados Unidos, dijo el sábado la Casa Blanca.

Una cuestión central en el tira y afloja entre Washington y Beijing ha sido si la popular plataforma de video mantendría su algoritmo después de la posible desinversión de la empresa matriz china ByteDance.

El Congreso estadounidense aprobó una prohibición para TikTok que entrará en vigor en enero, pero el presidente Donald Trump ha firmado varias órdenes que han permitido que la app siga operando en Estados Unidos mientras su administración intenta llegar a un acuerdo para que ByteDance venda sus operaciones en el país.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que el gigante tecnológico Oracle sería responsable de los datos y la seguridad de la aplicación y que los estadounidenses controlarán seis de los siete asientos de una junta que se planea.

“Estamos 100% seguros de que el acuerdo está hecho, ahora solo falta que se firme y el equipo del presidente está trabajando con sus homólogos chinos para lograrlo”, dijo Leavitt en “Saturday in America” de Fox News. Un día antes, Trump y el presidente de China, Xi Jinping, discutieron un acuerdo de TikTok en una larga llamada telefónica.

Leavitt dijo que “el algoritmo también será controlado por Estados Unidos”, ofreciendo más detalles sobre cómo se está configurando el acuerdo, al menos a los ojos de la Casa Blanca.