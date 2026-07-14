Viva Aerobus pierde pasajeros en junio

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Ciudad de México.- Viva Aerobus informó que el tráfico de pasajeros en junio sumó 2.4 millones de personas, un 2.4% menos en comparación con junio de 2025, pese a que Monterrey, centro de operaciones de la aerolínea, fue sede de algunos partidos de la Copa Mundial de Futbol.

Viva atribuyó este menor tráfico de pasajeros a que disminuyó su capacidad total en asientos por millas disponibles (ASMs) en un 4.1% con respecto a junio de 2025, reflejando una reducción de 4.8% en la capacidad doméstica y una de 1.2% en la capacidad internacional, debido a los altos precios del combustible.

"Durante junio, mantuvimos un enfoque disciplinado en la gestión de capacidad ante un entorno macroeconómico más moderado y mayores precios del combustible, mientras que los patrones de demanda también se vieron influenciados por las tendencias de viaje asociadas con la Copa Mundial de la FIFA.

"En línea con la tendencia observada en la industria, el volumen de pasajeros disminuyó 2.4%, mientras que nuestro factor de ocupación se ubicó en 84.6%.

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"Hacia adelante, continuaremos priorizando la confiabilidad operativa y ajustando nuestra red a las condiciones prevalecientes de la demanda, mientras la puesta en tierra de motores Pratt & Whitney continúa limitando la disponibilidad de flota", mencionó Juan Carlos Zuazua, director general de Viva.