Paul Aguilar sufre accidente automovilístico

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Durante la noche del pasado sábado 17 de octubre, Paul Aguilar sufrió un accidente automovilístico.

El exfutbolista se volcó en su caminoneta en la carretera y tuvo que ser trasladado al hospital para que recibiera atención médica.

De acuerdo con información del periodista deportivo de TUDN, Francisco Arredondo, alrededor de las 23:00 horas sucedió el percance del dos veces mundialista (Sudáfrica 2010 y Brasil 2014) con la Selección Mexicana.

El reporte del miembro de Televisa señala que el incidente del cantero del Pachuca ocurrió en el kilómetro 16 de la carretera que conecta Yurécuaro con Vista Hermosa.

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Desde el sábado, Paul Aguilar se encuentra hospitalizado en Michoacán, pero se reporta estable.

El Cachorón podría volver a sus actividades, como comentarista deportivo, la próxima semana.

Cabe resaltar que, hasta el momento, se desconoce el principal motivo que provocó el accidente del exjugador del América.

Sin embargo, las investigaciones se continúan realizando para determinar la causa.

Como profesional, Paul Aguilar únicamente jugó para cuatro equipos del futbol mexicano.

Además de las Águilas, portó la camiseta de los Tuzos, los Indios y el FC Juárez.

Fue campeón de la Liga MX en cinco ocasiones, dos con el Pachuca y tres con el América.

Con el equipo hidalguense, también levantó una Copa Sudamericana y dos Copa de Campeones de la Concacaf.

Mientras que con las Águilas igual ganó una Copa MX, un Campeón de Campeones y dos Ligas de Campeones de la Concacaf.

En total, su trayectoria duró 17 años, desde su debut en 2005 hasta su retiro en 2022.

Con la Selección Mexicana, disputó 55 partidos, anotó cinco goles y otorgó cuatro asistencias.

Entre las dos Copas del Mundo en las que participó, jugó cinco compromisos, sumando un total de 415 minutos.

Además, Paul Aguilar participó en dos ediciones de la Copa América (2014 y 2016).

Con la camiseta del Tricolor, se proclamó campeón de la Copa Oro en dos ocasiones (2011 y 2015).

Justamente su último partido con México fue en el certamen sudamericano, cuando se sufrió la histórica goleada (7-0) ante Chile en los cuartos de final.