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Diego Calva y su lucha en la gran pantalla

Romper moldes y defender la diversidad

Por EFE

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Diego Calva y su lucha en la gran pantalla
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       Morelia.- Tras unos intensos años en Hollywood, el actor mexicano Diego Calva asegura este martes en entrevista estar más preocupado en la actualidad por el avance de la derecha latinoamericana que de la política estadounidense, y aunque su trabajo esté principalmente en tierras norteamericanas, no puede evitar seguir defendiendo los derechos de su país.

      Diego Calva critica avance de derecha en Latinoamérica

      "La vuelta de la derecha en Latinoamérica me parece un retroceso total. Me interesa pensar en la libertad, en las libertades que tenemos que conseguir, seguir defendiendo y luchar más en nuestro país. Aquí en México, en Argentina o con lo que está pasando en Brasil", expresa Calva en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), en el oeste de México.

      Tras despuntar en su carrera con 'Babylon' (2022) de Damien Chazelle, el intérprete de 34 años no ha querido dejar la que es su casa, la Ciudad de México, aunque reconoce que lo que sucede en Estados Unidos "le incumbe", especialmente ante la situación que enfrenta la comunidad migrante.

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      "Llegué allá con una visa, no cruzando un río. Tal vez en busca, no de una vida mejor, sino de un sueño. A toda la comunidad migrante creo que es muy importante que sepan que no están solos. Que hay muchísima gente en Estados Unidos que los apoya, que nos quiere cuidar: Fuck ICE (lema contra el Servicio de Control de Inmigración de EEUU)", asevera.

      Diego Calva promueve diversidad y papeles que rompen estereotipos

      Actualmente, Calva se encuentra en la promoción de su última cinta ´Club Kid´ (2026) de Jordan Firstman, en la que interpreta a un joven migrante mexicano que tras una infancia difícil llega a Nueva York para cruzarse en la vida de un promotor de fiestas gay que tendrá que hacerse cargo de un hijo de 10 años del que desconocía su existencia.

      Para el actor, nominado al Globo de Oro a Mejor Actor en una comedia o musical por la cinta 'Babylon', su "lucha" tras su ascenso al cine estadounidense es aceptar solo papeles que de alguna manera "rompen el estereotipo" con el que históricamente se ha representado a los mexicanos y a los migrantes en Hollywood.

      "No voy a combatir la visión que tiene el estadounidense o el europeo hacia los mexicanos. Pero sí voy a combatir por la manera en la que yo me veo a mí y la manera en la que quiero que nos veamos a nosotros mismos", desarrolla.

      Aunque está "muy orgulloso" de las luchas y revoluciones que atraviesan México, Calva confiesa estar "apenado y dolido terriblemente" por la difícil resolución de muchos de sus problemas, al tiempo que reivindica la diversidad y la singularidad de su gente.

      Al igual que en su película, Calva reivindica a los personajes "raros" y "disfuncionales", convencido de que en México hay más espacio para quienes se alejan de la "normalidad" y encuentran en su diferencia el privilegio de ser únicos

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