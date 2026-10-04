A dónde ir

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SAN LUIS POTOSÍ

La programación en la capital potosina comenzará el 4 de octubre, con No te vayas sin decir adiós, a las 17:00 horas en el Teatro de la Paz.

La música tomará protagonismo el 8 de octubre, con la presentación de Caifanes en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga ll. El 10 de octubre coincidirán Humbe, con Dueño del Cielo Tour en el Parque Tangamanga ll, y Aleks Syntek, con Total Syntek 35th Anniversary, se presentará en el Tangamanga l.

El 16 de octubre se presentará Yo Marcos en el Teatro IMSS. Del 16 al 18 de octubre, el Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes recibirá Las cosas extraordinarias, del Colectivo Escénico Koëtüs. El 17 de octubre, José José Sinfónico llegará al Centro Cultural Universitario Bicentenario a las 19:00 horas.

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El 18 de octubre, Alan Parsons Live Project estará en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga l. El 23 de octubre, Alexa Zuart presentará Me Mando Sola en el Teatro del IMSS; el 24 de octubre, Los Hermanos Pérez Meza con Big Band en el Centro Cultural Universitario Bicentenario. El 31 de octubre Siddhartha en el Teatro de la Ciudad del Parque Tangamanga l.

QUERÉTARO

El 10 de octubre Pablo Alborán llegará al Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez, el Autódromo de Querétaro recibirá Pulso GNP 2026, cuya cartelera contempla a Robbie Williams, Travis, Deorro, Kevin Kaarl, Caifanes, Fobia, DLD y La Gusana Ciega, entre otros.

El 20 de octubre, Romeo Santos y Prince Royce se presentarán en el Estadio Corregidora.

Carín León se presentará el 30 de octubre en el Hípico de Juriquilla. Y el 31 de octubre, Aitana ofrecerá un concierto en el Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez.

MONTERREY

El 15 estará Alfredo Olivas en la Arena Monterrey y Pablo Alborán en el Auditorio Banamex. El 16 de octubre, Enjambre en el mismo auditorio, el 17 de octubre, José Luis Zagar en Del Bar en la Arena Monterrey.

El 18 de octubre, La Reina del Flow tendrá presentación en la Arena Monterrey. El 22 de octubre, Elefante celebrará su Tour 30 Aniversario en ese recinto.

El 23 de octubre, Bad Gyal actuará en el Auditorio Banamex y DJ Tiësto llegará a la Arena Monterrey.

GUADALAJARA

Las Fiestas de Octubre presentarán un cartel encabezado por exponentes del regional mexicano como Julión Álvarez, Grupo Firme, Alejandro Fernández, Banda MS, La Arrolladora Banda El Limón y Pancho Barraza. La oferta musical se complementa con figuras del pop y la música latina como Gloria Trevi, Reik, Manuel Turizo, María José, Kenia Os, Farruko y Kany García, además de espectáculos como el show de comedia de Adrián Uribe con 100 Jaliscienses Dijeron.

CIUDAD DE MÉXICO

AUDITORIO NACIONAL: El 6 de octubre, Rosana se presentará en este recinto. Pablo Alborán tendrá conciertos el 8 y 9. Hombres G llegará los días 13, 14, 16 y 18.

PALACIO DE LOS DEPORTES: Robbie Williams ofrecerá una presentación el 7 de octubre. Martin Garrix tendrá conciertos los 16 y 17 de octubre.

ARENA CIUDAD DE MÉXICO: Conjunto Primavera actuará el 9 de octubre, el Duelo el 10 de octubre. TINI el 25 de octubre, Maldita Vecindad llegará el 30 de octubre. Y el 31 de octubre, Banda Cuisillos.

TEATRO METROPÓLITAN: Geese se presentará el 6 de octubre. Natalia Lafourcade el 11 y 12. Angélica María, el 16 y La Casetera el 21. El 31 de octubre, Alex Fernández.

MUNET: El recinto recibirá a Calvin Harris los días 30 y 31 de octubre.