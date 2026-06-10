ARIANA GRANDE ROMPIÓ CON SLATER

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Ariana Grande y Ethan Slater habrían puesto fin a su relación de manera discreta hace varios meses, de acuerdo con información difundida por el portal TMZ.

Fuentes cercanas a ambos señalaron que la separación ocurrió en buenos términos y que, pese al rompimiento, mantienen una relación amistosa basada en el respeto y el apoyo mutuo. Según los reportes, la ex pareja analizó cuidadosamente su situación antes de decidir concluir su romance.

Las mismas fuentes aseguraron que el próximo material musical de la intérprete no estaría relacionado con la ruptura ni incluiría temas inspirados en su historia con el actor.

Grande y Slater se conocieron durante el rodaje de la película "Wicked", producción en la que compartieron créditos. Su relación se hizo pública en julio de 2023, poco después de que la cantante finalizara su matrimonio con Dalton Gomez. En ese mismo periodo, Slater también concluyó su relación con su entonces esposa, Lilly Jay.

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De acuerdo con personas cercanas a ambos, el romance comenzó una vez que los respectivos matrimonios habían terminado.

Hasta la fecha, los representantes de Ariana Grande y Ethan Slater no han emitido declaraciones públicas sobre la información.