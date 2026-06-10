SE ENCUENTRAN

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EL SUMO PONTÍFICE SALUDÓ AL CANTANTE Y SU FAMILIA EN EL ESTADIO SANTIAGO BERNABÉU AL FINAL DE UN ACTO QUE REUNIÓ A 80.000 PERSONAS DE LA COMUNIDAD DIOCESANA DE MADRID

Por EFE

Junio 10, 2026 03:00 a.m.
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      BARCELONA (ESPAÑA).- El papa saludó al cantante puertorriqueño Bad Bunny y a su familia al final del acto en el estadio madrileño Santiago Bernabéu de este lunes, informó el portavoz vaticano, Matteo Bruni, quien precisó que se trató de un encuentro privado del que no hay ni vídeos ni fotos por el momento.

      El encuentro entre Benito Antonio Martínez Ocasio y el pontífice se produjo al final del acto que reunió a 80.000 personas de la comunidad diocesana de Madrid en el estadio, donde se encontraba el cantante con su familia y otro grupo de personas.

      En el vuelo desde Roma hacia Madrid del pasado sábado, Robert Prevost había explicado que no sabía si podría conocerlo porque mientras el cantante tenía conciertos, él también tenía actos.

      Se refería a la coincidencia de la vigilia que celebró en la plaza de Lima de Madrid y uno de los diez conciertos del puertorriqueño en el estadio Metropolitano, puntos entre los que dista una docena de kilómetros aproximadamente, y que reunieron a decenas de miles de personas.

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      Durante el vuelo, también un periodista le preguntó a León XIV qué dirían los jóvenes si se les planteara la pregunta: "¿Quieres ir a ver a Bad Bunny o quieres ir a ver al papa?", a lo que él afirmó: "Creo que muchos irían a ver a Bad Bunny, pero creo que también habrá algunos por aquí que hayan venido a ver al papa.

      Y eso dice mucho, ya sabes".

      Bad Bunny no se define como practicante, aunque ha contado en algunas entrevistas que procede de una familia 

      muy católica.

      El cardenal y arzobispo de Madrid José Cobo ya había dejado abierta la posibilidad de un encuentro entre el papa y el cantante al decir que "las sorpresas son sorpresas", y habló de tender puentes entre personas de ámbitos muy distintos, sin descartar una reunión si ambas partes lo deseaban. 

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