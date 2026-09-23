Esmeralda Soto enfrenta zombies en serie Prefiero la muerte

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Esmeralda Soto se enfrenta a los zombies en "Prefiero la muerte"

Miércoles, 23 de septiembre de 2026 14:36 | Espectáculos, Cultura y Estilos | SERIE-PREFIERO MUERTE

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- "De haber sabido que iba a acabar muerto, de todas maneras, me hubiera valido madres", dice Archie, un joven que sabe es pésimo en el amor y para ser amigos, antes de ser atacado por un zombie.

¿Alguien podrá ayudarlo para componerse? Quizá no, pero tocará a Esmeralda Soto, la actriz de "Bravas F.C" y "La flor más bella", tratar de hacerlo.

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Ambos forman parte de "Prefiero la muerte", serie que llegará a Prime Video el próximo 2 de octubre, una comedia de horror-comedia y que es a la vez un coming of age, es decir, una rama creativa en la que los personajes aprenden algo.

"En un pueblito hay un ataque zombi y soy la doctora, la científica. Desde que leí el guion dije órale, que cosas", comenta Soto.

Diego Bernal ("Accidente") es el estudiante infectado, en el que es ayudado por su amiga (Lilith Curiel, "Cometierra") y su amor platónico (Farah Justiniani, "Mis XV").

"Es divertido ver zombies en un set. De pronto uno ve a estos morros tan chiquitos y te das cuenta de que ya no eres más la chiquita (risas). Cuando me dieron el papel de mujer adulta, responsable, dije cómo, si yo era la joven hace dos años en La flor más bella", apunta Soto.

En el elenco también se encuentran Fernanda Castillo ("Una mujer sin filtro"), Luis Fernando Peña ("Amar te duele"), Armando Herrnández ("Fuera del cielo") y Tiaré Scanda ("El callejón de los milagros").

"Prefiero la muerte", original de Prime Video, es dirigida por Sebastián Sariñana ("Vgly") y Humberto Hinojosa ("Luis Miguel, la serie"), siendo estrenada al mismo tiempo en más de 200 países.

A Esmeralda se le puede ver actualmente con una participación especial en la comedia de humor negro "A toda madre", con "El Cojo Feliz" y Ricardo Pérez de "La Cotorrisa", así como escucharla en la animación "La isla olvidada", siendo una de las protagonistas.

Pero en noviembre arribará a la pantalla grande con la comedia "No gracias, ya no fumo", una comedia que es su primer estelar en cine.

"Es la historia de Nuria, una chica en sus veintes que está en la etapa de independizarse y se siente perdida porque tiene que pagar la renta en 24 horas o la van a correr y, al mismo tiempo está dejando de fumar y la sufre. El vicio es un constante antojo y es de esos momentos en que una semana se siente como de diez años", explica.

"No gracias, ya no fumo", es una cinta independiente dirigida por Diego Toussaint, llevando también en el elenco a Ximena Ayala ("Perfume de violetas") y Juan Daniel García ("Ya no estoy aquí"). Se estrenó el año pasado en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara, llevándose el premio a Mejor Película en la sección Hecho en Jalisco.

"Cuando uno hace una película independiente se siente la rebelión (risas), de decir que sí se puede hacer cine colectivamente a pesar de todas las trabas que se pueden tener", considera la actriz.