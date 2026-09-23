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IECM invita a ciudadanía a participar en elecciones de junio de 2027

El IECM promueve la elección de 286 cargos públicos en la Ciudad de México el 6 de junio de 2027.

Por El Universal

Septiembre 23, 2026 03:53 p.m.
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IECM invita a ciudadanía a participar en elecciones de junio de 2027
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      El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) informó que promueve distintas alternativas para que las y los capitalinos participen en las elecciones del próximo 6 de junio de 2027.

      IECM impulsa participación ciudadana en elecciones 2027

      Una de las vías para involucrarse es ejercer el derecho al voto para elegir 286 cargos públicos en la Ciudad de México: 16 alcaldes, 204 concejalías y 66 diputaciones locales, de las cuales, 33 serán electas por mayoría relativa, una Diputación Migrante, y 32 por representación proporcional.

      Opciones de candidatura y participación electoral

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      Respecto a la candidatura sin partido, la ciudadanía interesada puede competir y acceder a un cargo de elección popular sin necesidad de postularse a través de un partido político.

      Toda la información sobre el registro como candidata o candidato sin partido a una diputación local (en fórmula), o bien, para la titularidad de una alcaldía (en planilla) puede consultarse en el Micrositio "Ruta Indi": https://www.iecm.mx/www/sites/rutaindi-2026/.

      De igual forma, las personas interesadas en formar parte de este proceso electoral también pueden participar como observadoras electorales en las diferentes etapas, incluida la jornada electoral.

      Otra de las alternativas de participación que se ofrecen a la ciudadanía es a través de la integración de los Consejos Distritales, los cuales son órganos colegiados de carácter temporal que funcionan durante los procesos electorales y cuentan con facultades de decisión dentro de su respectivo ámbito territorial.

      Además, el IECM invitó a quienes quieran colaborar en la organización de la elección a desempeñarse como personas Supervisoras Electorales Locales (SEL) y/o Capacitadoras Asistentes Electorales Locales (CAEL), opción disponible en el apartado de asistencia electoral del micrositio en comento.

      Para quienes residen fuera del país, el IECM contempla la posibilidad de que puedan votar por la Diputación Migrante mediante las modalidades postal, electrónica por internet o presencial.

      El IECM puso a disposición de la ciudadanía el Micrositio del Proceso Electoral Local Ordinario 2026-2027 (https://www.iecm.mx/www/sites/elecciones_2027/), donde se puede consultar información sobre las diferentes vías para involucrarse, las etapas del proceso, los cargos que serán electos, el voto desde el extranjero, acuerdos y documentos, calendario electoral y otros contenidos de interés.

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