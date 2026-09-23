Fátima Bosch ratifica denuncia contra Nawat Itsaragrisil en la FGR
La FGR otorgó medidas de protección a Fátima Bosch para salvaguardar su integridad.
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En medio de las versiones que aseguraban que Fátima Bosch habría tomado acciones legales contra Nawat Itsaragrisil, el equipo legal de Miss Universo confirmó la noticia.
De acuerdo con la información proporcionada por su representación legal (la firma Richter Ramírez & Asociados) la mexicana acudió el pasado 21 de septiembre a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), donde ratificó la denuncia presentada contra el empresario tailandés.
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La denuncia, afirmaron los abogados, contempla señalamientos que podrían ser de índole penal y están relacionados con presuntos actos de violencia, discriminación, violencia digital, intimidación y afectaciones a su dignidad. La investigación quedó registrada bajo la carpeta FED/FEVIMTRA/FEIDTRA-EXT/0000549/2026.
Durante su comparecencia, Bosch estuvo acompañada por sus asesores jurídicos, Renata Richter Ramírez y Agustín Liñan Salinas.
La ratificación de la denuncia ocurre después de que, el pasado 4 de septiembre, la FGR determinara otorgar medidas de protección a favor de Bosch, con el objetivo de salvaguardar su integridad y seguridad mientras se desarrolla la investigación.
Con la comparecencia de la modelo ante la Fiscalía, el procedimiento continúa su curso. Ahora corresponderá a las autoridades realizar las diligencias necesarias para si existen responsabilidades legales.
La denuncia contra Nawat ocurre en medio del conflicto que ambos han protagonizado desde la edición 2025 de Miss Universo, cuando Bosch denunció públicamente haber recibido un trato que consideró inapropiado durante las actividades del certamen en Tailandia.
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