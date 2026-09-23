Hija de Ernesto Ruffo pide prisión domiciliaria para su padre

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CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 23 (EL UNIVERSAL).- El próximo viernes se definirá si el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, llevará su proceso penal por huachicol fiscal en prisión domiciliaria.

Audiencia para decidir prisión domiciliaria a Ernesto Ruffo

Verónica Ruffo, hija del exmandatario panista, informó a EL UNIVERSAL que ese día está programada una audiencia solicitud de cambio de medida cautelar en la que pedirán a la jueza de control Alejandra Ramírez de la Vega, prisión domiciliaria para su padre.

Precisó que la diligencia está prevista para las 10:30 de la mañana del viernes, en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

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Y destacó que la audiencia será privada y por videoconferencia.

Argumentos para la prisión domiciliaria

Para Verónica Ruffo su padre debería estar en prisión domiciliaria porque cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Ejecución Penal, pues tiene 70 años, además de que presenta diversos problemas.

Al momento, tres coacusados en el caso de Ruffo Appel, señalado de encabezar una red de contrabando de combustible por ferrotanques, llevan su proceso penal por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos en prisión domiciliaria.

Se trata de los hermanos Guillermo y José María de la Peña Rosales.

Así como Juan Hermilo Chávez, que en agosto pasado obtuvo un amparo del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal, con sede en Monterrey, Nuevo León, para efecto de que se le autorizara la prisión domiciliaria.

El exagente aduanal argumentó problemas de salud y avanzada edad, por lo que fue sacado del penal de máxima seguridad del Altiplano y llevado a su casa en la ciudad de Monterrey.

Juan Hermilo Chávez, de 86 años de edad, fue detenido el 16 de julio en la colonia Burócratas de Monterrey, Nuevo León, acusado de formar parte de una red de contrabandistas de combustible adquirido en Estados Unidos e ingresado.