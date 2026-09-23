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Camilo convierte su disco en consejos para sus hijas

Camilo se presentará en la Arena CDMX en febrero de 2027, llevando su nuevo disco al público mexicano.

Por El Universal

Septiembre 23, 2026 12:29 p.m.
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Camilo convierte su disco en consejos para sus hijas
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      Camilo es un papá moderno, es por eso que en lugar de dejarles a sus hijas (Índigo y Amaranto) un álbum de fotografías o cartas para el futuro decidió usar la música para compartirles algunos consejos que considera básicos para la vida.

      Camilo crea disco con enseñanzas para sus hijas

      Así nació "Para cuando sean grandes", su más reciente disco, y en el que reúne 13 enseñanzas (temas) que van desde la importancia de diferenciar entre la verdad y la mentira, hasta el valor del amor.

      "Cada canción es una es una semillita de una sensibilidad específica: el valor del tiempo, el valor de la vida, el valor de lo real, el peso de la verdad, el discernimiento entre lo que es mentira y lo que es verdad, el sentido de pertenecer, el amor para siempre, la reverencia frente a lo inmerecido...", dijo en conferencia de prensa.

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      Intención y mensaje detrás del álbum

      Su intención al escribir estas letras confesó, era que cuando sus pequeñas fueran mayores y él ya no estuviera con ellas, pudieran escuchar el álbum y sería como si les estuviera hablando. Sin embargo, una vez que estuvo listo, se dio cuenta de que en realidad era él quien necesitaba recordar.

      "Mis hijas no necesitan eso, soy yo quien lo necesita; pero ahí queda el álbum, como una especie de testimonio al que ellas puedan regresar cuando olviden aquello que hoy ya saben. Es como el mapa de un tesoro que ellas ya tienen, pero se les va a olvidar dónde está, así como yo olvidé mis tesoros", agregó.

      Entre las canciones más importantes para el músico colombiano está "El Ángel", en donde aborda uno de sus mayores temores: la muerte. La canción surgió como una manera de enfrentarlo y, al mismo tiempo, como un mensaje a futuro.

      "Para mí era muy importante que mis hijas sepan la importancia de estar en el momento presente; luego, cuando la escribí, me di cuenta de que quien necesita esa vaina soy yo. A mí es al que se le está escapando la vida por pensar en el futuro".

      Ahora esos consejos también los recibirá el público mexicano, y es que, Camilo se presentará este próximo 20 de febrero de 2027 en la Arena CDMX, para luego llegar a Puebla, Guadalajara y Monterrey.

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