Decomisan casi 17 toneladas de metanfetamina en Sinaloa

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Ciudad de México.- Autoridades federales desmantelaron tres laboratorios clandestinos y decomisaron cerca de 17 toneladas de aparente metanfetamina en dos comunidades de Sinaloa, informó el Gabinete de Seguridad.

Las operaciones fueron encabezadas por la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en las inmediaciones de Corralejo y Corral Viejo.

La acción de mayor alcance se realizó el 3 de septiembre cerca de Corralejo, donde las autoridades localizaron un laboratorio con una extensión aproximada de 5 mil 700 metros cuadrados.

En ese lugar fueron asegurados alrededor de 16 mil 350 kilogramos de aparente metanfetamina en diferentes etapas de elaboración, así como 4 mil 350 litros de precursores, químicos esenciales y sustancias de uso dual.

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También fueron decomisados 5 mil 700 kilogramos de materiales sólidos presuntamente utilizados para producir drogas sintéticas.

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, calificó el operativo como uno de los principales golpes contra la fabricación de drogas sintéticas durante la actual administración. Indicó que la investigación estuvo a cargo de la Unidad de Inteligencia Naval y contó con información compartida por agencias estadounidenses.

El Gobierno federal calculó que la inhabilitación del complejo generó una afectación económica cercana a 347 millones de dólares para las organizaciones criminales. La cifra corresponde a una estimación oficial y no fue acompañada de su metodología de cálculo.

Los otros dos laboratorios fueron encontrados el 2 de septiembre. En un predio de aproximadamente 800 metros cuadrados, también ubicado en Corralejo, las fuerzas federales aseguraron 300 kilogramos de aparente metanfetamina terminada y 645 litros de producto en proceso de cocimiento.

En ese sitio también localizaron 450 litros y 165 kilogramos de precursores y otras sustancias.

La tercera instalación fue detectada en Corral Viejo. En el predio, de unos 450 metros cuadrados, fueron decomisados 160 kilogramos de aparente metanfetamina, 200 litros de químicos esenciales, mil 750 kilogramos de sustancias de uso dual y equipo para su elaboración.

El Gabinete de Seguridad señaló que la Marina ha inhabilitado cinco laboratorios durante las últimas semanas. En conjunto, esas operaciones permitieron retirar alrededor de 18.2 toneladas de metanfetamina, 10 toneladas de sustancias precursoras y 6 mil 845 litros de productos químicos.

Según la estimación gubernamental, las cinco acciones representan una afectación superior a 400 millones de dólares para las estructuras delictivas relacionadas con la producción de drogas sintéticas.

Los laboratorios fueron inhabilitados y los materiales asegurados quedaron incorporados a las carpetas de investigación correspondientes. Las autoridades no informaron sobre personas detenidas durante los operativos.

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